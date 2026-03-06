Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
13:52, 6 марта 2026Интернет и СМИ

Россиянам назвали дешевый источник сверхценного белка

Врач Малышева заявила, что в минтае содержится много ценного белка
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: hlphoto / Shutterstock / Fotodom

Врач и телеведущая Елена Малышева назвала в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале дешевый продукт, в котором содержится много ценного белка. Выпуск доступен на сайте телеканала.

«Минтай — идеальный источник самого ценного белка (...) Очень многие пожилые люди, живущие на пенсию, отказывают себе в мясе, а минтай, они думают, — это для кошек. Нет, друзья. Сверхценный белок — самый дешевый и самый полезный», — заверила россиян врач.

Она также отметила, что белок из минтая в конечном счете обойдется намного дешевле белка из говядины. По словам врача, один грамм рыбного белка будет стоит один рубль, а белка из говядины — четыре рубля.

Ранее врач и телеведущий Александр Мясников и шеф-повар Глеб Астафьев рассказали о недооцененном дешевом блюде. По их мнению, таким блюдом можно назвать салат из капусты.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Иран уничтожил используемый против России важный объект США

    Глава МИД Израиля раскрыл цель операции против Ирана

    Участнику СВО из Великобритании выдали российское гражданство

    Страна БРИКС бросилась покупать российскую нефть

    Европу призвали снять санкции с России для собственной безопасности

    Данное Индии «разрешение» США закупать и так доступную российскую нефть оценили

    В Дубае туристам пригрозили ответственностью за публикацию определенных фото

    В России объявлены цены на новый стильный кроссовер Omoda

    Цены на заправках в США взлетели

    Ушедший из России автогигант зарегистрировал в стране бренд

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok