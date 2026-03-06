Россиянам назвали дешевый источник сверхценного белка

Врач Малышева заявила, что в минтае содержится много ценного белка

Врач и телеведущая Елена Малышева назвала в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале дешевый продукт, в котором содержится много ценного белка. Выпуск доступен на сайте телеканала.

«Минтай — идеальный источник самого ценного белка (...) Очень многие пожилые люди, живущие на пенсию, отказывают себе в мясе, а минтай, они думают, — это для кошек. Нет, друзья. Сверхценный белок — самый дешевый и самый полезный», — заверила россиян врач.

Она также отметила, что белок из минтая в конечном счете обойдется намного дешевле белка из говядины. По словам врача, один грамм рыбного белка будет стоит один рубль, а белка из говядины — четыре рубля.

Ранее врач и телеведущий Александр Мясников и шеф-повар Глеб Астафьев рассказали о недооцененном дешевом блюде. По их мнению, таким блюдом можно назвать салат из капусты.