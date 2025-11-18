Россиянам назвали недооцененный дешевый салат

Врач Мясников заявил, что в салате из капусты содержится много витамина С

Врач и телеведущий Александр Мясников и шеф-повар Глеб Астафьев назвали в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» недооцененным салат из капусты. Выпуск с рассказом специалистов доступен на платформе «Смотрим».

«Мы все недооцениваем салат из капусты», — заявил Мясников. Он уточнил, что в этом дешевом овоще содержится много витамина С, без которого не будут идти многие процессы в организме. Доктор предупредил, что при дефиците этого вещества у человека может развиться цинга — опасное заболевание, при котором у больного выпадают зубы, кровоточат десны и слабеют мышцы.

Астаьфев также порекомендовал заправлять салат подсолнечным или оливковым маслом и лимонным соком. «Очень просто все, очень быстро. И [это] один из вариантов, я думаю, прям приятных, потому что это недорого», — подчеркнул шеф-повар.

