07:31, 16 сентября 2025Интернет и СМИ

Малышева назвала защищающий от проблем с сердцем и улучшающий потенцию простой салат

Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

Врач и телеведущая Елена Малышева и ее соведущие, кардиолог Герман Гандельман, иммунолог Андрей Продеус и офтальмолог Михаил Коновалов рассказали в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале об овощном салате, который защищает от проблем с сердцем и улучшает потенцию. Выпуск, в котором специалисты перечислили его ингредиенты, доступен на сайте телеканала.

По словам врачей, в состав этого салата входит свекла, болгарский перец и морковь. Гандельман объяснил, что в свекле содержится оксид азота, расширяющий сосуды. Благодаря этому веществу у мужчин улучшается потенция, отметил кардиолог. Кроме того, у человека, употребляющего свеклу, снижается риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.

Продеус добавил, что в болгарском перце содержится витамин С, укрепляющий иммунитет. По словам иммунолога, в 100 граммах овоща содержится три суточные нормы полезного вещества. В моркови же содержится витамин А, полезный для зрения, отметил Коновалов,. Если же этого элемента в организме мало, то развивается заболевание, названное куриной слепотой. «Простой идеальный овощной салат», — констатировала Малышева.

Ранее врач назвала безумцами одну категорию россиян. Так Малышева отозвалась о родителях, которые переводят детей на домашнее обучение без весомых причин.

