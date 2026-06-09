В Петербурге решили бороться с борщевиком беспилотниками

В Санкт-Петербурге решили бороться с борщевиком с помощью беспилотников

В Санкт-Петербурге решили бороться с борщевиком Сосновского с помощью беспилотников. Об этом пишет Telegram-канал Mash на Мойке.

Аграрный университет Петербурга опубликовал соответствующую закупку. Согласно документам, специалисты планируют распылять с дронов пестициды на территории, где обитает инвазивное растение. В общей сложности химикатами покроют площадь 120 гектаров, работы обойдутся в 3,5 миллиона рублей. После обработки борщевик скосят.

Ранее россиян предупредили об опасности борщевика для домашних животных. По словам президента Российской кинологической федерации Владимира Голубева, при контакте с растением собака или другой питомец могут пострадать.