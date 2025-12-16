Культового режиссера признали миллиардером

Forbes внес режиссера Джеймса Кэмерона в список миллиардеров

Культовый канадский режиссер и продюсер Джеймс Кэмерон вошел в список миллиардеров. Об этом пишет журнал Forbes.

Состояние оскароносного постановщика, автора фильмов «Титаник», «Чужие», «Терминатор» и «Аватар» официально зафиксировано на отметке 1,1 миллиарда долларов. Большую часть этой суммы составляют доходы от фильмов, которые в общей сложности принесли создателям более девяти миллиардов.

Помимо Кэмерона, в список кинематографистов, ставших миллиардерами, вошли режиссеры Джордж Лукас («Звездные войны»), Стивен Спилберг («Парк Юрского периода», «Список Шиндлера») и Питер Джексон («Властелин колец», «Хоббит»).

Ранее сообщалось, что российские кинотеатры отказались от идеи запускать в прокат третью часть культовой саги «Аватар» Джеймса Кэмерона во время новогодних праздников. В мировой прокат «Аватар 3» выйдет 19 декабря.