Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатр
12:15, 16 декабря 2025Культура

Культового режиссера признали миллиардером

Forbes внес режиссера Джеймса Кэмерона в список миллиардеров
Ольга Коровина

Фото: Toby Melville / Reuters

Культовый канадский режиссер и продюсер Джеймс Кэмерон вошел в список миллиардеров. Об этом пишет журнал Forbes.

Состояние оскароносного постановщика, автора фильмов «Титаник», «Чужие», «Терминатор» и «Аватар» официально зафиксировано на отметке 1,1 миллиарда долларов. Большую часть этой суммы составляют доходы от фильмов, которые в общей сложности принесли создателям более девяти миллиардов.

Помимо Кэмерона, в список кинематографистов, ставших миллиардерами, вошли режиссеры Джордж Лукас («Звездные войны»), Стивен Спилберг («Парк Юрского периода», «Список Шиндлера») и Питер Джексон («Властелин колец», «Хоббит»).

Ранее сообщалось, что российские кинотеатры отказались от идеи запускать в прокат третью часть культовой саги «Аватар» Джеймса Кэмерона во время новогодних праздников. В мировой прокат «Аватар 3» выйдет 19 декабря.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Подмосковье подросток в балаклаве и с ножом напал на элитную школу. Он убил одного человека и ранил двоих. Что известно?

    В Россию пришел грипп, которым заболевают даже привитые. С кого началась вспышка и что помогает от нового вируса

    Раскрыты способы спасти деньги от ослабления рубля

    В Европе высказались о сложностях прекращения огня на Украине

    Названы худшие игры года

    Госдума ратифицировала торговое соглашение с Монголией

    ВС России начали расширять зону контроля в Константиновке

    Доктор Мясников раскрыл причину 90 процентов жалоб пациентов на врачей

    Оценены шансы Соболенко победить мужчину-теннисиста

    Врач поставила точку в споре о пользе кислородных коктейлей

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok