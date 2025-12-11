В России отказались показывать «Аватар 3»

Российские кинотеатры перенесли прокат фильма «Аватар 3» на январь 2026 года

Российские кинотеатры отказались от идеи запускать прокат третьей части культовой саги «Аватар» Джеймса Кэмерона во время новогодних праздников. Информация о переносе даты премьеры картины в РФ появилась на портале Cineplex.

Сообщается, что такое решение приняла Ассоциация владельцев кинотеатров. Компании «Синема Парк/Формула Кино», «Мираж» и другие крупные сети в период январских праздников будут показывать только те картины, которые официально выйдут в прокат на территории России. Показы голливудских проектов в формате «предсеансного обслуживания» возобновятся с 15 января 2026 года.

В мировой прокат «Аватар 3» выйдет 19 декабря.

