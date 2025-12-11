Реклама

Культура
22:05, 11 декабря 2025Культура

В России отказались показывать «Аватар 3»

Российские кинотеатры перенесли прокат фильма «Аватар 3» на январь 2026 года
Андрей Шеньшаков

Кадр: фильм «Аватар: Пламя и пепел»

Российские кинотеатры отказались от идеи запускать прокат третьей части культовой саги «Аватар» Джеймса Кэмерона во время новогодних праздников. Информация о переносе даты премьеры картины в РФ появилась на портале Cineplex.

Сообщается, что такое решение приняла Ассоциация владельцев кинотеатров. Компании «Синема Парк/Формула Кино», «Мираж» и другие крупные сети в период январских праздников будут показывать только те картины, которые официально выйдут в прокат на территории России. Показы голливудских проектов в формате «предсеансного обслуживания» возобновятся с 15 января 2026 года.

В мировой прокат «Аватар 3» выйдет 19 декабря.

Ранее стало известно, что фильм казахстанского режиссера Адильхана Ержанова «Кадет» был удален из российских онлайн-кинотеатров по требованию Роскомнадзора.

