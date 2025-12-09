Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатр
22:51, 9 декабря 2025Культура

Казахский фильм удалили из кинотеатров за нарушение законов РФ

Казахский хоррор «Кадет» удалили из онлайн-кинотеатров в РФ из-за сцен суицида
Андрей Шеньшаков

Кадр: фильм «Кадет»

Фильм казахстанского режиссера Адильхана Ержанова «Кадет» был удален из российских онлайн-кинотеатров по требованию Роскомнадзора. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

В РКН сообщили, что в хорроре были обнаружены сцены самоубийства. Картина Ержанова стала доступна на стримингах в РФ 27 ноября, но была удалена из общего доступа спустя неделю. Как уточнили в ведомстве, от онлайн-кинотеатров потребовали вырезать нарушающие закон сцены.

Предполагается, что после внесения необходимых правок «Кадет» вернется на платформы.

Ранее стало известно, что глава Совета по правам человека при президенте Валерий Фадеев раскритиковал практику цензурирования фильмов в российском прокате и на отечественных онлайн-площадках.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    МИД России ответил Трампу на слова о Зеленском

    13-я пенсия оказалась невозможна

    Возможного преемника Зеленского назвали

    Украинский посол в ООН высказался об урегулировании конфликта

    В ISU отреагировали на требование Украины отстранить российских фигуристов от Олимпиады

    Зеленский раскрыл планы Украины на замороженные российские активы

    «Крокус» обжаловал решение суда о взыскании компенсации в пользу пострадавших

    В Совфеде прокомментировали признание Зеленским невозможности вступить в НАТО

    Казахский фильм удалили из кинотеатров за нарушение законов РФ

    Юрист высказался о лишении Пугачевой звания народной артистки

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok