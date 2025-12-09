Казахский фильм удалили из кинотеатров за нарушение законов РФ

Казахский хоррор «Кадет» удалили из онлайн-кинотеатров в РФ из-за сцен суицида

Фильм казахстанского режиссера Адильхана Ержанова «Кадет» был удален из российских онлайн-кинотеатров по требованию Роскомнадзора. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

В РКН сообщили, что в хорроре были обнаружены сцены самоубийства. Картина Ержанова стала доступна на стримингах в РФ 27 ноября, но была удалена из общего доступа спустя неделю. Как уточнили в ведомстве, от онлайн-кинотеатров потребовали вырезать нарушающие закон сцены.

Предполагается, что после внесения необходимых правок «Кадет» вернется на платформы.

Ранее стало известно, что глава Совета по правам человека при президенте Валерий Фадеев раскритиковал практику цензурирования фильмов в российском прокате и на отечественных онлайн-площадках.