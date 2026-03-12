Реклама

20:25, 12 марта 2026

Пенкин рассказал о работе дворником и жизни в коммуналке

Сергей Пенкин: Я работал дворником ради прописки в Москве и комнаты в коммуналке
Андрей Шеньшаков

Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости

Певец Сергей Пенкин в молодости работал дворником. Об этом он рассказал в интервью KP.RU.

По словам артиста, он долгое время не мог поступить в вуз своей мечты, а ради прописки в Москве ему пришлось работать, убирая улицы.

«Я поступал 11 лет подряд, замкнутый круг. Пришлось работать дворником, чтобы получить прописку и комнату в коммуналке. Это был долгий путь. Утром чистил снег, подметал, потом шел учиться в Гнесинку, потом работал в варьете», — сообщил Пенкин.

Также он рассказал, что за время своей работы сумел познакомиться с тогдашней золотой молодежью. «У меня в доме бывали Александр Градский, Жанна Агузарова. Мне помогали подметать Егор Кончаловский, Степа Михалков», — добавил Сергей.

Ранее заслуженный артист России Сергей Пенкин рассказал, что получает пенсию в размере 65 тысяч рублей.

