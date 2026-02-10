Пенкин раскрыл размер своей пенсии

Сергей Пенкин заявил, что получает пенсию в размере 65 тысяч рублей

Заслуженный артист России Сергей Пенкин рассказал, что получает пенсию в размере 65 тысяч рублей. Его слова приводят «Известия».

«Когда в первый раз получил пенсию и сообщил дома об этом, мы все вместе посмеялись. 25 тысяч», — поделился исполнитель.

Окончательная сумма также включает в себя надбавку за звание заслуженного артиста в размере 40 тысяч рублей, уточнил Пенкин. «Представляете, мне 65 лет и 65 тысяч получаю», — заключил он.

Ранее актер Дмитрий Нагиев пожаловался на будущую маленькую пенсию, которая составит около 20 тысяч рублей. Артист добавил, что также у него есть накопления в размере 70 тысяч долларов.