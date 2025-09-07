Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатр
15:49, 7 сентября 2025Культура

Нагиев пожаловался на маленькую пенсию

Нагиев заявил, что его будущая пенсия составит 20 тысяч рублей
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)
СюжетКурс доллара:

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Globallookpress.com

Известный актер и телеведущий Дмитрий Нагиев пожаловался на будущую маленькую пенсию, которая составит десятки тысяч рублей. Об этом он порассуждал в выпуске шоу Circle Property Dubai, доступном на YouTube.

«У меня пенсия, я посчитал, там косарей 20 будет», — заявил Нагиев. Артист добавил, что также у него есть накопления в размере 70 тысяч долларов (примерно 5,7 миллиона рублей по текущему курсу).

Нагиев признался, что у него есть мечта купить квартиру. Ведущие проекта посоветовали знаменитости инвестировать в коммерческую недвижимость.

Также телеведущий опроверг слухи о том, что его курсы по актерскому мастерству в Дубае приносят большие деньги. По словам Нагиева, он не зарабатывает на этом проекте из-за высокой стоимости аренды зала. Актер признался, что занимается этим ради удовольствия.

Ранее Нагиев высказался о своем райдере. Он рассказал, что на съемочной площадке «питается из общего котла».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Глава МИД Украины заявил о серьезной эскалации конфликта с Россией

    Масштабный оползень зафиксирован во французских Альпах

    Фон дер Ляйен выступила с новым обвинением в адрес России

    Стало известно о недовольстве немцев работой Мерца

    Песков и Эрдоган поговорили по-турецки на саммите ШОС в Китае

    На Западе сделали предупреждение «играющему в игры с Путиным» Зеленскому

    Москвичам пообещали идеальное бабье лето на следующей неделе

    Экс-депутат Рады назвал причину пожара в здании правительства Украины

    В России ответили на заявление Украины об эскалации конфликта

    Россиянин избил палкой облаявшую его дочь чихуахуа

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости