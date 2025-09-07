Нагиев пожаловался на маленькую пенсию

Нагиев заявил, что его будущая пенсия составит 20 тысяч рублей

Известный актер и телеведущий Дмитрий Нагиев пожаловался на будущую маленькую пенсию, которая составит десятки тысяч рублей. Об этом он порассуждал в выпуске шоу Circle Property Dubai, доступном на YouTube.

«У меня пенсия, я посчитал, там косарей 20 будет», — заявил Нагиев. Артист добавил, что также у него есть накопления в размере 70 тысяч долларов (примерно 5,7 миллиона рублей по текущему курсу).

Нагиев признался, что у него есть мечта купить квартиру. Ведущие проекта посоветовали знаменитости инвестировать в коммерческую недвижимость.

Также телеведущий опроверг слухи о том, что его курсы по актерскому мастерству в Дубае приносят большие деньги. По словам Нагиева, он не зарабатывает на этом проекте из-за высокой стоимости аренды зала. Актер признался, что занимается этим ради удовольствия.

Ранее Нагиев высказался о своем райдере. Он рассказал, что на съемочной площадке «питается из общего котла».