Нагиев высказался о своем райдере фразой «не качаю права»

Актер Дмитрий Нагиев заявил, что на съемках питается из общего котла

Актер и телеведущий Дмитрий Нагиев, один из самых высокооплачиваемых артистов отечественного шоу-бизнеса, заявил, что не ставит никаких условий продюсерам на съемках. Об этом он рассказал в интервью «Леди Mail».

«Помимо того что я достиг определенного возраста и какого-то статуса, к своим годам я еще и проникся уважением к людям, поэтому никогда не качаю права», — отметил он, добавив, что не ест блюда из ресторана, несмотря на то, что в райдере написано, что он может сделать заказ в любом заведении города.

«Я питаюсь из общего котла. Иногда мне даже кажется, что я доедаю за другими. Это называется уважение», — добавил артист.

Ранее Дмитрий Нагиев выразил недовольство тем, что ему приходится сниматься по 12 часов в день.