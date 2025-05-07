Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
16:39, 7 мая 2025Культура

Нагиев высказался о своем райдере фразой «не качаю права»

Актер Дмитрий Нагиев заявил, что на съемках питается из общего котла
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Alexey Belkin / NEWS.ru / Globallookpress.com

Актер и телеведущий Дмитрий Нагиев, один из самых высокооплачиваемых артистов отечественного шоу-бизнеса, заявил, что не ставит никаких условий продюсерам на съемках. Об этом он рассказал в интервью «Леди Mail».

«Помимо того что я достиг определенного возраста и какого-то статуса, к своим годам я еще и проникся уважением к людям, поэтому никогда не качаю права», — отметил он, добавив, что не ест блюда из ресторана, несмотря на то, что в райдере написано, что он может сделать заказ в любом заведении города.

«Я питаюсь из общего котла. Иногда мне даже кажется, что я доедаю за другими. Это называется уважение», — добавил артист.

Ранее Дмитрий Нагиев выразил недовольство тем, что ему приходится сниматься по 12 часов в день.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Чучхе-100» из Северной Кореи начала бить по ВСУ в зоне СВО. Как она выглядит и на что способна?

    Два российских аэропорта снова ввели ограничения на полеты

    Артемий Лебедев призвал Россию брать пример с одной европейской страны

    Вэнс заявил об отказе США от идеи 30-дневного прекращения огня на Украине

    Вэнс раскрыл планы США на Россию и Украину

    Медведев обсудил с президентом Кубы борьбу с неоколониализмом

    Стало известно последствие взятия Липового в ДНР российскими войсками

    Посол России назвал запрет Вучичу посетить Москву проявлением нацизма

    Пытавшегося отравить работников оборонного завода по заданию Киева оставили под стражей

    На российском ТВ стартует уникальное шоу «Гладиаторы». Ради чего обычные люди сразятся с титулованными спортсменами?

    Реклама
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости