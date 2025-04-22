Нагиев пожаловался на тяжелую работу актера

Дмитрий Нагиев возмутился, что актеры работают по 12 часов вместо 8

Актер и телеведущий Дмитрий Нагиев, один из самых высокооплачиваемых артистов отечественного шоу-бизнеса, выразил недовольство тем, что ему приходится сниматься по 12 часов в день. Его слова передает сайт «Страсти».

Нагиев отметил, что актеры — это такие же члены общества, но они работают больше остальных граждан. «Всю жизнь работал по двенадцать часов. Но почему у нас рабочий день двенадцать часов, а не восемь? Так повелось», — заявил Дмитрий. Он добавил, что в последнее время стал обсуждать с продюсерами возможность десятичасового съемочного дня.

Ранее Нагиев признался, что у него есть еще один сын. Молодого человека зовут Марк, сейчас ему 16 лет. До этого момента общественности Дмитрий представлял только своего старшего сына, 35-летнего Кирилла.