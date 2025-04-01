Нагиев рассказал о еще одном сыне

Актер Дмитрий Нагиев рассказал, что у него есть еще один сын

Актер Дмитрий Нагиев признался, что у него есть еще один сын. Об этом сообщает издание StarHit.

По информации издания, молодого человека зовут Марк, сейчас ему 16 лет.

«Я постоянно спорю со своим сыном Марком. Да, впервые звучит это имя сейчас. Ему 16 лет, он смотрит только очень хорошее, только очень глубокое кино. Вот прямо идет по шедеврам. И Марк мне говорит тоже смотреть», — поделился Нагиев.

До этого момента общественности Дмитрий представлял только своего старшего сына, 35-летнего Кирилла.

Ранее стало известно, что Нагиев поблагодарил за гастрит и непроизвольное мочеиспускание при виде режиссера.