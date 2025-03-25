Нагиев поблагодарил за гастрит и непроизвольное мочеиспускание при виде режиссера

Дмитрий Нагиев поблагодарил продюсеров сериала «Актерище»

Актер и телеведущий Дмитрий Нагиев поблагодарил продюсеров сериала «Актерище» за то, что подобрали его на «обочине кинематографа». Слова знаменитости приводит портал «Страсти».

На премьере картины в кинотеатре «Октябрь» Нагиев рассказал, что съемки в проекте были для него непростыми, однако он был рад принять в них участие.

«Хотел бы поблагодарить за гастрит, который я заработал на этих съемках, начальную стадию деменции, непроизвольное мочеиспускание при виде режиссера», — сказал актер.

Ранее он поблагодарил россиян за статус главного сигма-боя страны. «Раньше я признавался секс-символом, теперь — "сигма-бой". Я не совсем понимаю, что это — повышение в рейтинге или, в связи с возрастом, уже близко к отставке, но в любом случае, наверное, не так это плохо», — высказался артист.