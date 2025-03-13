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16:43, 13 марта 2025Культура

Нагиев отреагировал на статус главного сигма-боя России

Актер Дмитрий Нагиев поблагодарил россиян за статус главного сигма-боя страны
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Нина Зотина / РИА Новости

Актер и телеведущий Дмитрий Нагиев прокомментировал новость о том, что его назвали воплощением образа сигма-боя. Слова артиста приводит RTVI.

Он поблагодарил россиян за высокую оценку его «мест общего пользования». «Раньше я признавался секс-символом, теперь — "сигма-бой". Я не совсем понимаю, что это — повышение в рейтинге или, в связи с возрастом, уже близко к отставке, но в любом случае, наверное, не так это плохо», — высказался Нагиев.

По результатам исследования Дмитрий Нагиев оказался на первом месте, набрав 23 процента голосов. Второе место занял Егор Крид с 20 процентами, а замкнул тройку Константин Хабенский — у него 11 процентов.

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