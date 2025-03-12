Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
17:44, 12 марта 2025Культура

Россияне назвали главных звездных сигма-боев

Shot: Россияне выбрали Дмитрия Нагиева и Егора Крида главными сигма-боями
Андрей Шеньшаков

Фото: Евгений Гурко / Коммерсантъ

Россияне назвали актера и телеведущего Дмитрия Нагиева и певца Егора Крида (настоящая фамилия Булаткин) воплощением образа сигма-боя. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на исследование онлайн-школы Skyeng.

По результатам исследования, Дмитрий Нагиев оказался на первом месте, набрав 23 процента голосов. Второе место занял Егор Крид с 20 процентами, а замкнул тройку Константин Хабенский (11 процентов). Далее расположились Данила Козловский, набравший 9 процентов, и Василий Вакуленко, известный под псевдонимом Баста. Он набрал 6 процентов голосов.

Также известно, что среди иностранных представителей шоу-бизнеса в пятерку главных сигма-боев вошли актеры Киану Ривз (16 процентов), известный по ролям в «Матрице» и «Джоне Уике», Райан Гослинг (14 процентов), звезда «Форсажа» Вин Дизель (13 процентов). А также Киллиан Мерфи и Леонардо ДиКаприо — за каждого отдали по 8 процентов голосов.

Ранее стало известно, что российский философ оценил значение трека «Сигма бой».

    Обсудить
    Последние новости

    Стали известны возможные требования России по прекращению огня на Украине

    Россияне назвали главных звездных сигма-боев

    Джастин Бибер прогулялся без шапки на фоне слухов о пересадке волос

    Жители российского региона пожаловались на массовое закрытие школ

    На Украине отказались прекращать мобилизацию во время перемирия

    В США рассказали о «тихом гиганте» ГРУ

    Врачи призвали отказаться от одной привычки на кухне для профилактики слабоумия

    Российские банки запустили оплату по QR-коду в Турции

    Россиянам назвали способ разобраться с курящими на лестнице соседями

    На Западе раскрыли мнение Путина о прекращении огня на Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше