Россияне назвали главных звездных сигма-боев

Shot: Россияне выбрали Дмитрия Нагиева и Егора Крида главными сигма-боями

Россияне назвали актера и телеведущего Дмитрия Нагиева и певца Егора Крида (настоящая фамилия Булаткин) воплощением образа сигма-боя. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на исследование онлайн-школы Skyeng.

По результатам исследования, Дмитрий Нагиев оказался на первом месте, набрав 23 процента голосов. Второе место занял Егор Крид с 20 процентами, а замкнул тройку Константин Хабенский (11 процентов). Далее расположились Данила Козловский, набравший 9 процентов, и Василий Вакуленко, известный под псевдонимом Баста. Он набрал 6 процентов голосов.

Также известно, что среди иностранных представителей шоу-бизнеса в пятерку главных сигма-боев вошли актеры Киану Ривз (16 процентов), известный по ролям в «Матрице» и «Джоне Уике», Райан Гослинг (14 процентов), звезда «Форсажа» Вин Дизель (13 процентов). А также Киллиан Мерфи и Леонардо ДиКаприо — за каждого отдали по 8 процентов голосов.

Ранее стало известно, что российский философ оценил значение трека «Сигма бой».