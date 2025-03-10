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17:39, 10 марта 2025Культура

Российский философ оценил значение трека «Сигма бой»

Философ Александр Дугин заявил, что ему понравился вирусный трек «Сигма бой»
Андрей Шеньшаков

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Российский философ и политический деятель Александр Дугин заявил, что ему понравился трек российских школьниц Betsy и Марии Янковской «Сигма бой». Об этом он сообщил в интервью YouTube-каналу пророссийской украинской журналистки Дианы Панченко.

Дугин, который является одним из идеологов Евразийского союза, признался, что уважение к сильным духом и умным мужчинам делает песню близкой русскому человеку.

«По сюжету песни девушки предпочитают ботаника. Сигма-человек — это программист, интеллектуал, философ, художник. Он свою идентичность и могущество обосновывает интеллектуальностью», — сказал Александр Гельевич.

Дугин также добавил, что ему понравилась эта композиция, попавшая в топы мировых чартов и стриминг-сервисов.

Ранее стало известно, что МИД России отреагировал на критику песни «Сигма бой» на Западе, где некоторые политики даже предлагали запретить трек, как пропагандирующий русские ценности. После успеха песни одна из юных исполнительниц записала совместную композицию с певицей Катей Лель.

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