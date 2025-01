Песня российских школьниц попала в топ чарта Billboard

Трек российских школьниц Sigma Boy занял седьмое место в чарте Billboard

Песня Sigma Boy 11-летней Бэтси (Светлана Чертищева) и 12-летней Марии Яновской попала в топ-10 лучших танцевальных треков чарта Billboard. Список опубликован на сайте издания.

Sigma Boy расположился на седьмой строчке в рейтинге, опередив, среди прочих, культовую певицу Кэти Перри с ее треком I’m His, He’s Mine. Композиция российских школьниц вышла в октябре 2024 года и неожиданно стала вирусной, набрав на YouTube уже больше 51 миллиона просмотров. Известно, что песня даже играла в перерыве хоккейного матча в Праге.

Первое место в рейтинге заняла песня It's Ok I'm Ok певицы Тейт Макрэй, на второй строчке оказался трек Apple хип-хоп-дивы Charli XCX, а замкнул тройку ее же хит 360. Всего в топе оказались 15 композиций.

