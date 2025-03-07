Путин пообещал наградить вынесшую тело мужа с поля боя женщину-медика

Путин пообещал вручить госнаграду медику из Тувы, вынесшей с поля боя тело мужа

Президент России Владимир Путин пообещал наградить женщину-медика из Республики Тыва Айдысмаа Монгуш, которая лично эвакуировала с поля боя тело своего павшего мужа. Об этом он сообщил во время встречи с сотрудницами фонда «Защитники Отечества», запись которой опубликована на официальном сайте главы государства.

Монгуш рассказала, как в одиночку вытащила из зоны боевых действий тело своего супруга. После этого одна из участниц мероприятия предложила отметить поступок женщины. По ее словам, Монгуш достойна государственной награды. «Я с Вами согласен», — отметил глава государства.

Супруг Монгуш Дажы Омак решил отравиться в зону специальной военной операции (СВО) в 2023 году. Он погиб во время выполнения очередных боевых задач в составе штурмовой роты. Айдысмаа Монгуш также отправилась вместе с мужем, поскольку имеет медицинское образование.

Также в ходе встречи Владимир Путин отметил, что нужно увековечивать истории участников СВО. «Такие истории, такие судьбы достойны того, чтобы их оформлять в книгах, в стихах, в художественных фильмах, в произведениях искусства для того, чтобы это оставалось надолго», — сказал он.