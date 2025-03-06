Онемел на 15 секунд: Путин не сдержал эмоций после рассказа о подвиге бойца СВО. Этот момент попал на видео

Путин не сдержал эмоций после рассказа матери о подвиге бойца СВО

Президент России Владимир Путин не сдержал эмоций после рассказа матери о самопожертвовании ее сына в ходе специальной военной операции (СВО) на Украине.

В рамках встречи с представителями и подопечными фонда «Защитники Отечества» глава государства выслушал одну из сотрудниц организации, которая поведала о героическом подвиге ее погибшего сына. После этого политик замолчал на некоторое время и затем признался, что ему трудно комментировать подобные истории.

Ольга Дорохина рассказала, что ее сын входил в состав дивизии отдельного отряда спецназначения. В ходе боев Владислав вместе с сослуживцами получил приказ выйти на высоту и взять огонь на себя для обозначения точки врага. Задача была выполнена, а большей части отряда удалось спасти благодаря жертве молодого военного. Политик проникся историей бойца. Услышав, что юноше был лишь 21 год, Путин назвал его «настоящим героем».

Путин призвал увековечить память героев СВО

Российсйкий лидер указал, что нужно увековечивать истории участников СВО. Такое мнение он высказал после рассказа женщины-медика Айдысмаа Монгуш о том, как она сама эвакуировала тело своего мужа из зоны боевых действий. «Это удивительная история. Такие истории, такие судьбы достойны того, чтобы их оформлять в книгах, в стихах, в художественных фильмах, в произведениях искусства для того, чтобы это оставалось надолго», — сказал президент.

Монгуш — вдова героически погибшего участника СВО Дажы Омака и сама участница СВО рассказала, как эвакуировала самостоятельно в составе эвакуационной группы из зоны боевых действий тело своего супруга. В 2023 году ее муж решил стать участником СВО, и Айдысмаа по примеру мужа, имея медицинское образование, также решила уехать в зону спецоперации.

Я медик, он штурмовик. Так и встали на защиту Родины. Мы не виделись больше года, хотя расстояние между нашими подразделениями было не больше 40 километров. И мне, как сопровождающего эвакуационного взвода, к большому сожалению, пришлось эвакуировать тело своего погибшего мужа. Так мы встретились, так мы увиделись, и так мы вернулись оба домой. На этом моя задача, как военного медика была выполнена. Теперь на мне большая ответственность – воспитание наших детей Айдысмаа Монгуш участница СВО

Путин высказался о целях СВО

Россия продолжит оказывать давление на поле боя в зоне проведения спецоперации, заявил Путин. В ходе беседы одна из женщин поинтересовалась у президента, могут ли российские подразделения оставить занимаемые позиции в случае урегулирования конфликта. «Мы не собираемся этого делать», — ответил глава государства. Он пояснил, что необходимо выбрать такой вариант завершения спецоперации, который устроил бы Москву, обеспечивая при этом стабильность в долгосрочной перспективе.

Также президент затронул вопрос о направлении солдат срочной службы в зону боевых действий. Путин сообщил, что призывников туда направлять не будут.