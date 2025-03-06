Путин призвал к увековечиванию историй участников СВО

Президент Путин заявил, что нужно увековечивать истории участников СВО

Президент России Владимир Путин заявил, что нужно увековечивать истории участников специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает ТАСС.

Такое мнение глава государства выразил во время встречи с работницами и подопечными фонда «Защитники Отечества». Во время встречи Айдысмаа Монгуш рассказала, как сама эвакуировала тело своего мужа из зоны боевых действий.

«Это удивительная история. Такие истории, такие судьбы достойны того, чтобы их оформлять в книгах, в стихах, в художественных фильмах, в произведениях искусства для того, чтобы это оставалось надолго», — сказал президент.

Во время встречи Путин поздравил россиянок с наступающим 8 Марта. «Здесь сегодня вижу и женщин в военной форме. Это значит, что среди нас сегодня на нашей встрече есть и те, кто непосредственно принимает участие в специальной военной операции. Вам особые слова благодарности и низкий поклон за ваш выбор», — сказал глава государства.