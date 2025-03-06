Путин поздравил россиянок с 8 Марта и поблагодарил участниц СВО

Президент Путин поздравил россиянок с 8 Марта и поблагодарил женщин-участниц СВО

Президент России Владимир Путин поздравил россиянок с наступающим 8 Марта и поблагодарил женщин-участниц специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает ТАСС.

Он высказался об этом во время встречи с сотрудниками и подопечными фонда «Защитники Отечества».

«Здесь сегодня вижу и женщин в военной форме. Это значит, что среди нас сегодня на нашей встрече есть и те, кто непосредственно принимает участие в специальной военной операции. Вам особые слова благодарности и низкий поклон за ваш выбор», — сказал глава государства.

Президент поздравил всех присутствующих на мероприятии с грядущим праздником и отметил, что этот день является добрым и радостным.

23 февраля в Кремле прошла церемония награждения президентом России Владимиром Путиным Героев России в честь Дня защитника Отечества. Путин тогда подчеркнул, что, благодаря участникам СВО Россия достигает поставленных целей. Путин поздравил Героев России с праздником, отметив, что страна гордится их подвигом и вкладом в дело защиты Отечества.