Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
17:48, 6 марта 2025Россия

Путин поздравил россиянок с 8 Марта и поблагодарил участниц СВО

Президент Путин поздравил россиянок с 8 Марта и поблагодарил женщин-участниц СВО
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Пресс-служба Администрации Президента РФ

Президент России Владимир Путин поздравил россиянок с наступающим 8 Марта и поблагодарил женщин-участниц специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает ТАСС.

Он высказался об этом во время встречи с сотрудниками и подопечными фонда «Защитники Отечества».

«Здесь сегодня вижу и женщин в военной форме. Это значит, что среди нас сегодня на нашей встрече есть и те, кто непосредственно принимает участие в специальной военной операции. Вам особые слова благодарности и низкий поклон за ваш выбор», — сказал глава государства.

Президент поздравил всех присутствующих на мероприятии с грядущим праздником и отметил, что этот день является добрым и радостным.

23 февраля в Кремле прошла церемония награждения президентом России Владимиром Путиным Героев России в честь Дня защитника Отечества. Путин тогда подчеркнул, что, благодаря участникам СВО Россия достигает поставленных целей. Путин поздравил Героев России с праздником, отметив, что страна гордится их подвигом и вкладом в дело защиты Отечества.

    Обсудить
    Последние новости

    Российский военблогер заявил о признаках возможной подготовки вторжения ВСУ в Крым

    В Москве заметили ворующего чужие яйца хищника

    Спецпредставитель Трампа назвал причину для перезагрузки отношений России и США

    Бельгия отложила поставку Украине F-16

    Дизайнер Зеленского высказалась о его скандальном образе на встрече с Трампом

    Норвежец Клебо установил мировой рекорд

    Путешествующая с трехлетней дочерью туристка назвала самые гостеприимные страны

    Брать кредит на покупку подарков к 8 Марта назвали плохой идеей

    В Харькове прогремели взрывы

    Путин заявил об отсутствии российских срочников в зоне боевых действий

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше