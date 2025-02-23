Путин поздравил Героев России с Днем защитника Отечества

В Кремле началась церемония награждения Героев России в День защитника Отечества

В Кремле началась церемония награждения президентом России Владимиром Путиным Героев России в честь Дня защитника Отечества. Об этом сообщает ТАСС.

«Участники специальной военной операции верны славным заветам наших отцов, дедов, прадедов. Проявляя мужество, вы стоите на страже России, отважно боретесь за правду и справедливость, за мир, будущее нашего народа», — заявил Путин.

По словам президента, благодаря участникам СВО Россия достигает поставленных целей. Путин поздравил Героев России с праздником, отметив, что страна гордится их подвигом и вкладом в дело защиты Отечества. На церемонии также присутствует министр обороны России Андрей Белоусов.

Ранее Кремль опубликовал поздравление Путина с Днем защитника Отечества, адресованное гражданам России.