Путин поздравил Героев России с Днем защитника Отечества

В Кремле началась церемония награждения президентом России Владимиром Путиным Героев России в честь Дня защитника Отечества. Об этом сообщает ТАСС.
«Участники специальной военной операции верны славным заветам наших отцов, дедов, прадедов. Проявляя мужество, вы стоите на страже России, отважно боретесь за правду и справедливость, за мир, будущее нашего народа», — заявил Путин.
По словам президента, благодаря участникам СВО Россия достигает поставленных целей. Путин поздравил Героев России с праздником, отметив, что страна гордится их подвигом и вкладом в дело защиты Отечества. На церемонии также присутствует министр обороны России Андрей Белоусов.
Ранее Кремль опубликовал поздравление Путина с Днем защитника Отечества, адресованное гражданам России.