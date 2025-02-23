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00:09, 23 февраля 2025Россия

Путин поздравил россиян с Днем защитника Отечества

Путин поздравил граждан России с Днем защитника Отечества
Маргарита Пименова
Маргарита Пименова (Ночной линейный редактор)

Фото: Gavriil Grigorov / Kremlin Pool / Globallookpress

Президент России Владимир Путин поздравил россиян с Днем защитника Отечества. Поздравление главы государства опубликовано на официальном сайте Кремля.

«Уважаемые товарищи, друзья, сердечно поздравляю с Днем защитника Отечества наших дорогих ветеранов, личный состав и гражданский персонал Вооруженных сил России. Всех, кто получил суровую боевую воинскую закалку, прошел через трудные испытания», — заявил российский лидер в видеообращении.

Президент России также выразил благодарность всем участников специальной военной операции (СВО) за силу духа и решимость побеждать, за честную, безупречную службу Родине и народу.

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