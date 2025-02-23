Путин поздравил граждан России с Днем защитника Отечества

Президент России Владимир Путин поздравил россиян с Днем защитника Отечества. Поздравление главы государства опубликовано на официальном сайте Кремля.

«Уважаемые товарищи, друзья, сердечно поздравляю с Днем защитника Отечества наших дорогих ветеранов, личный состав и гражданский персонал Вооруженных сил России. Всех, кто получил суровую боевую воинскую закалку, прошел через трудные испытания», — заявил российский лидер в видеообращении.

Президент России также выразил благодарность всем участников специальной военной операции (СВО) за силу духа и решимость побеждать, за честную, безупречную службу Родине и народу.