Песков раскрыл планы Путина на День защитника Отечества

Песков: Путин в День защитника Отечества вручит госнаграды героям России

Президент России Владимир Путин в День защитника Отечества вручит госнаграды героям страны. Об этом заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, его слова приводит ТАСС.

«Мероприятия запланированы традиционные, которые обычно бывают. В Кремле состоится вручение госнаград нашим героям, нашим защитникам Родины», — рассказал он.

Представитель Кремля пообещал сообщить подробности мероприятия позднее.

Ранее в пресс-службе Роструда рассказали, что сокращенной рабочей недели в связи с празднованием Дня защитника Отечества, отмечающегося 23 февраля, в 2025 году не будет. Это решение позволит россиянам дольше отдохнуть в майские праздники — с 1 по 4 и с 8 по 11 мая.