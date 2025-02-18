Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
16:13, 18 февраля 2025Россия

Россиянам напомнили о переносе одного праздничного выходного

Роструд напомнил об отсутствии сокращенной рабочей недели в связи с 23 февраля
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

Сокращенной рабочей недели в связи с празднованием Дня защитника Отечества, отмечающегося 23 февраля, в 2025 году не будет. Об отсутствии дополнительного выходного россиянам напомнил Роструд, пресс-службу которого цитирует ТАСС.

«Как правило, при совпадении выходного и нерабочего праздничного дней выходной день переносится на следующий после праздничного рабочий день. Однако, согласно постановлению правительства "О переносе выходных дней в 2025 году", этот день переносится на четверг, 8 мая», — пояснили в Федеральной службе по труду и занятости.

В пресс-службе Роструда добавили, что это решение позволит россиянам дольше отдохнуть в майские праздники — с 1 по 4 и с 8 по 11 мая.

Согласно производственному календарю на 2025 год, в марте у россиян также не будет дополнительного выходного, так как его перенесли на на пятницу, 13 июня.

Ранее в Госдуме отклонили законопроект об обязательном выходном 31 декабря. Авторы инициативы предлагали сделать этот день нерабочим за счет исключения из праздничных выходных 8 января. Они объяснили идею тем, что накануне Нового года многие работники не в полном объеме выполняют свои задачи, а часть россиян берет отгулы.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Переговоры России и США завершились

      Совратившего семерых мальчиков российского студента арестовали

      Госсекретарь США оценил вероятность участия ЕС в переговорах по Украине

      Должников по ЖКУ предупредили о риске лишиться дачи и машины

      СК начал проверку после одновременной смерти двух российских футболистов одной команды

      Россия и США обсудили инвестиции после завершения конфликта на Украине

      Около сотни россиян застряли за границей из-за многократного переноса рейса

      Госсекретарь США высказался об отмене санкций Запада против России

      Российская пенсионерка едва не осталась без дома из-за телефонных аферистов

      В «Тракторе» ответили на информацию о снятии хоккеистов команды с самолета за дебош

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше