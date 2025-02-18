Россиянам напомнили о переносе одного праздничного выходного

Роструд напомнил об отсутствии сокращенной рабочей недели в связи с 23 февраля

Сокращенной рабочей недели в связи с празднованием Дня защитника Отечества, отмечающегося 23 февраля, в 2025 году не будет. Об отсутствии дополнительного выходного россиянам напомнил Роструд, пресс-службу которого цитирует ТАСС.

«Как правило, при совпадении выходного и нерабочего праздничного дней выходной день переносится на следующий после праздничного рабочий день. Однако, согласно постановлению правительства "О переносе выходных дней в 2025 году", этот день переносится на четверг, 8 мая», — пояснили в Федеральной службе по труду и занятости.

В пресс-службе Роструда добавили, что это решение позволит россиянам дольше отдохнуть в майские праздники — с 1 по 4 и с 8 по 11 мая.

Согласно производственному календарю на 2025 год, в марте у россиян также не будет дополнительного выходного, так как его перенесли на на пятницу, 13 июня.

Ранее в Госдуме отклонили законопроект об обязательном выходном 31 декабря. Авторы инициативы предлагали сделать этот день нерабочим за счет исключения из праздничных выходных 8 января. Они объяснили идею тем, что накануне Нового года многие работники не в полном объеме выполняют свои задачи, а часть россиян берет отгулы.