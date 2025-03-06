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20:36, 6 марта 2025Россия

Путин не сдержал эмоций после рассказа матери о самопожертвовании ее сына на СВО

Путин не сдержал эмоций после рассказа матери о подвиге погибшего сына
Наталья Анисеева (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Владимир Новиков / РИА Новости

Президент России Владимир Путин не сдержал эмоций после рассказа матери о самопожертвовании ее сына в ходе специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом сообщает РИА Новости.

В рамках встречи с представителями и подопечными фонда «Защитники Отечества» глава государства выслушал одну из сотрудниц организации, которая поведала о героическом подвиге ее погибшего сына. После этого политик замолчал на некоторое время и затем признался, что ему трудно комментировать подобные истории.

Ольга Дорохина рассказала, что ее сын входил в состав дивизии отдельного отряда спецназначения. В ходе боев Владислав вместе с сослуживцами получил приказ выйти на высоту и взять огонь на себя для обозначения точки врага. Задача была выполнена, а большей части отряда удалось спасти благодаря жертве молодого военного.

Политик проникся историей бойца. Услышав, что юноше был лишь 21 год, Путин назвал его «настоящим героем».

Ранее Путин заявил, что в мире еще есть люди, которые хотят вернуться ко временам нашествия Наполеона. Он заметил, что спустя долгие годы они будто забыли, к чему тогда привело его правление.

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