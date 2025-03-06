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19:07, 6 марта 2025Мир

Путин предостерег от возвращения ко временам нашествия Наполеона

Путин: В мире есть люди, которые хотят вернуться ко временам нашествия Наполеона
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Михаил Метцель / РИА Новости

В мире еще есть люди, которые хотят вернуться ко временам нашествия Наполеона. Об этом заявил президент России Владимир Путин, его цитирует РИА Новости.

«До сих пор кому-то неймется — есть еще люди, которые хотят вернуться ко временам Наполеона, забывая, чем это закончилось», — предостерег он.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров сравнил с Наполеоном Бонапартом президента Франции Эммануэля Макрона. Он отметил, что слова французского лидера о якобы «российской угрозе» напоминают идеи французского императора, а также лидера нацистской Германии Адольфа Гитлера.

Ранее Макрон в своем обращении к нации объявил Россию угрозой для Европы. Он также назвал безумием идею оставаться просто наблюдателем в мире опасностей.

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