Путин предостерег от возвращения ко временам нашествия Наполеона

Путин: В мире есть люди, которые хотят вернуться ко временам нашествия Наполеона

В мире еще есть люди, которые хотят вернуться ко временам нашествия Наполеона. Об этом заявил президент России Владимир Путин, его цитирует РИА Новости.

«До сих пор кому-то неймется — есть еще люди, которые хотят вернуться ко временам Наполеона, забывая, чем это закончилось», — предостерег он.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров сравнил с Наполеоном Бонапартом президента Франции Эммануэля Макрона. Он отметил, что слова французского лидера о якобы «российской угрозе» напоминают идеи французского императора, а также лидера нацистской Германии Адольфа Гитлера.

Ранее Макрон в своем обращении к нации объявил Россию угрозой для Европы. Он также назвал безумием идею оставаться просто наблюдателем в мире опасностей.