Лавров сравнил Макрона с Наполеоном и Гитлером

Лавров: Слова Макрона о российской угрозе напоминают Наполеона и Гитлера

Слова президента Франции Эммануэля Макрона о якобы «российской угрозе» напоминают идеи французского императора Наполеона Бонапарта и лидера нацистской Германии Адольфа Гитлера. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров, передает ТАСС.

«В отличие от своих предшественников, которые тоже хотели с Россией воевать, — Наполеона, Гитлера — господин Макрон не очень изящно поступает», — отметил дипломат.

В частности, Лавров указал, что Наполеон и Гитлер прямо заявляли о своих намерениях захватить Россию. Однако Макрон в своих заявлениях уходит от этой темы, постоянно ссылаясь на некую «угрозу для Европы».

Ранее Лавров заявил, что Москва считает ядерную риторику президента Франции Эммануэля Макрона угрозой России. Таким образом он прокомментировал слова французского лидера о том, что ядерный зонтик Парижа над Европой сделает республику сильнее. Глава государства добавил, что на континенте нет уверенности в дальнейшей поддержке со стороны США, из-за чего необходимо «стратегическое пробуждение».