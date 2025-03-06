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18:18, 6 марта 2025Россия

Путин раскрыл планы российских войск в зоне СВО

Президент РФ Путин: Россия не собирается отступать в ходе СВО
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Россия продолжит оказывать давление на поле боя в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с женами и матерями военнослужащих. Слова главы государства приводит ТАСС.

В ходе беседы одна из женщин поинтересовалась у президента, могут ли российские подразделения оставить занимаемые позиции в случае урегулирования конфликта. «Мы не собираемся этого делать», — ответил Путин.

Глава государства пояснил, что необходимо выбрать такой вариант завершения спецоперации, который устроил бы Москву, обеспечивая при этом стабильность в долгосрочной перспективе.

Также президент затронул вопрос о направлении солдат срочной службы в зону боевых действий. Путин сообщил, что призывников туда направлять не будут. Таким образом, он подтвердил ранее неоднократно озвученную властями страны позицию по этому вопросу.

ЖЗЛ
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