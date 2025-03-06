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17:58, 6 марта 2025Россия

Путин заявил об отсутствии российских срочников в зоне боевых действий

Президент Путин: Россия не направляет срочников в зону боевых действий
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Sputnik / Sergey Bobylev / Pool / Reuters

Россия не направляет солдат, проходящих срочную службу, в зону боевых действий. Об этом заявил президент страны Владимир Путин, чьи слова приводит ТАСС.

Эту тему глава государства затронул во время встречи с сотрудниками и подопечными фонда «Защитники Отечества».

«По поводу поездок на срочную службу... Ребят со срочной службы мы не направляем в зону боевых действий», — заверил президент России.

Ранее заместитель руководителя аппарата «Союза добровольцев Донбасса» Дмитрий Джиникашвили заявил о бесполезности срочников на фронте. По его словам, солдатам срочной службы нечего делать на линии фронта. Он также выразил уверенность в том, что решение участвовать в боевых действиях в рамках специальной военной операции должно быть серьезным выбором взрослого человека.

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