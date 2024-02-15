Боец заявил о бесполезности срочников на фронте

Боец Джиникашвили: солдатам-срочникам нечего делать на линии фронта

Заместитель руководителя аппарата «Союза добровольцев Донбасса» Дмитрий Джиникашвили заявил о бесполезности срочников на фронте. Его цитирует «Царьград».

«Солдатам-срочникам нечего делать на линии фронта. Это же молодые парни, которые проходят положенную им срочную службу, а участие в реальных боевых действиях — не то, к чему они могут быть готовы», — сказал боец.

Джиникашвили уверен: решение участвовать в боевых действиях в рамках специальной военной операции (СВО) должно быть серьезным выбором взрослого человека.

Поэтому в СВО принимают участие мобилизованные, которые прошли срочную службу, кадровые военные, контрактники и добровольцы, которые выполняют осознанный выбор Дмитрий Джиникашвили Заместитель руководителя аппарата «Союза добровольцев Донбасса»

Заставлять «вчерашних мальчиков» выполнять боевые задачи нельзя, подчеркнул собеседник издания. По его словам, солдат должен сам осознанно к этому прийти. В то же время есть много работы, которую необходимо выполнять в тылу.

«На военных объектах, на военных складах, на пунктах ремонта военной техники, в штабах и в местах дислокации стратегических ракет ядерной триады, и многих других подразделениях — да, если срочники изъявят желание, по окончании срочной службы они могут принять участие в СВО, пожалуйста», — добавил Джиникашвили.

Есть установленная законом форма — контракт, боец идет, и никто ему ничего не скажет. Но на войне срочники не нужны, резюмировал боец.

Ранее в Госдуме оценили необходимость двухлетней службы в армии. «Не надо два года служить, в этом нет никакой необходимости. У нас сегодня современный молодой человек в состоянии освоить все воинские специальности максимум за полгода», — заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.