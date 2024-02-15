Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
15:22, 15 февраля 2024Россия

Боец заявил о бесполезности срочников на фронте

Боец Джиникашвили: солдатам-срочникам нечего делать на линии фронта

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Заместитель руководителя аппарата «Союза добровольцев Донбасса» Дмитрий Джиникашвили заявил о бесполезности срочников на фронте. Его цитирует «Царьград».

«Солдатам-срочникам нечего делать на линии фронта. Это же молодые парни, которые проходят положенную им срочную службу, а участие в реальных боевых действиях — не то, к чему они могут быть готовы», — сказал боец.

Джиникашвили уверен: решение участвовать в боевых действиях в рамках специальной военной операции (СВО) должно быть серьезным выбором взрослого человека.

Поэтому в СВО принимают участие мобилизованные, которые прошли срочную службу, кадровые военные, контрактники и добровольцы, которые выполняют осознанный выбор

Дмитрий ДжиникашвилиЗаместитель руководителя аппарата «Союза добровольцев Донбасса»

Заставлять «вчерашних мальчиков» выполнять боевые задачи нельзя, подчеркнул собеседник издания. По его словам, солдат должен сам осознанно к этому прийти. В то же время есть много работы, которую необходимо выполнять в тылу.

«На военных объектах, на военных складах, на пунктах ремонта военной техники, в штабах и в местах дислокации стратегических ракет ядерной триады, и многих других подразделениях — да, если срочники изъявят желание, по окончании срочной службы они могут принять участие в СВО, пожалуйста», — добавил Джиникашвили.

Материалы по теме:
На Украине считают, что ВСУ нужны еще 500 тысяч солдат. Но почему власти не решаются объявить тотальную мобилизацию?
На Украине считают, что ВСУ нужны еще 500 тысяч солдат.Но почему власти не решаются объявить тотальную мобилизацию?
16 января 2024
«Бахмутский мясник» Что известно о новом главнокомандующем ВСУ Александре Сырском?
«Бахмутский мясник»Что известно о новом главнокомандующем ВСУ Александре Сырском?
9 февраля 2024

Есть установленная законом форма — контракт, боец идет, и никто ему ничего не скажет. Но на войне срочники не нужны, резюмировал боец.

Ранее в Госдуме оценили необходимость двухлетней службы в армии. «Не надо два года служить, в этом нет никакой необходимости. У нас сегодня современный молодой человек в состоянии освоить все воинские специальности максимум за полгода», — заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

Что думаешь? Оцени!
      Ольга Лаврикова
      Обсудить
      Последние новости

      ВСУ обстреляли торговый центр и школьный стадион в Белгороде. Есть погибшие и пострадавшие

      Замглавы МИД России встретился с новым послом Израиля

      «ВКонтакте» запустила уникальный проект

      Житель Авдеевки рассказал о своей реакции на бойцов с российскими флагами

      Мосбиржа объяснила сбой редкой технической ошибкой

      Мединский предложил скопировать более 90 процентов статьей из «Википедии»

      Раненый в Белгороде ребенок попал на операционный стол с осколком в животе

      Раскрыт способ похудеть с помощью кофе

      Глава ВГА Харьковской области рассказал о срыве ротации ВСУ

      Российским учителям предложили выдавать жилье вне очереди

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше