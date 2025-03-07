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05:07, 7 марта 2025Мир

Глава нацразведки США объяснила приостановку помощи Украине

Директор нацразведки Габбард: Зеленский воспринимал поддержку США как должное
Маргарита Пименова
Маргарита Пименова (Ночной линейный редактор)

Фото: Nathan Howard / Reuters

Директор национальной разведки Соединенных Штатов Америки Тулси Габбард объяснила приостановку военной помощи Украине со стороны Вашингтона. Она заявила в эфире телеканала Fox News, что украинский лидер Владимир Зеленский воспринимал поддержку США как должное.

«Президент [США Дональд Трамп] решил поставить на паузу обмен разведданными, а также предоставление военной помощи, чтобы дать Зеленскому понять, что не надо воспринимать [поддержку] американских граждан как нечто должное», — подчеркнула Габбард.

Ранее появилась информация о том, что США прекратили снабжать разведку Украины актуальными данными со спутников. Украинский канал CyberBoroshno, специализировавшийся на закупке спутниковых снимков высокого качества, утверждал, что из Америки перестали поступать снимки не только российской территории, но и все остальные.

Президент России Владимир Путин заявлял, что проводимая РФ на Украине специальная военная операция может завершиться через два месяца в случае, если Киев перестанет получать спонсорские деньги и боеприпасы

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