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02:32, 7 марта 2025Бывший СССР

США прекратили снабжать Украину спутниковыми снимками

США прекратили снабжать разведку Украины спутниковыми снимками
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Planet Labs Inc. / Reuters

США прекратили снабжать разведку Украины актуальными данными со спутников. Об этом сообщил Telegram-канал «Осведомитель».

Авторы ссылаются на украинский канал CyberBoroshno, специализировавшийся на закупке спутниковых снимков высокого качества. В нем в нецензурной форме утверждается, что из Америки перестали поступать снимки не только российской территории, но и все остальные.

Ранее стало известно, что спецслужбы США перестали давать разведывательные данные Украине. При этом они продолжают передавать информацию о ходе конфликта своим союзникам.

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