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15:17, 5 марта 2025Мир

Стали известны подробности отказа США передавать разведданные Украине

FT: США перестали давать разведданные Украине, но передают информацию союзникам
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Спецслужбы США перестали давать разведывательные данные Украине, но передают информацию о ходе конфликта своим союзникам. Об этом пишет The Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

«США прекратили обмен разведданными с Киевом, что может серьезно затруднить способность украинских военных атаковать российские войска», — сообщает издание.

Источники FT сообщили подробности отказа США делиться информацией с Киевом. В частности, Вашингтон полностью заморозил контакты по линии разведывательных ведомств. При этом американские спецслужбы передают информацию о состоянии России и Украины, а также о ходе вооруженного противостояния, своим ближайшим союзникам.

Ранее источники The Wall Street Journal (WSJ) усомнились в возобновлении помощи США Украине при заключении сделки о ресурсах. По словам высокопоставленных американских чиновников, неясно, будет ли заявления президента Украины Владимира Зеленского достаточно, чтобы убедить президента США Дональда Трампа возобновить военную поддержку.

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