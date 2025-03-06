Украина продолжит получать разведанные из США при одном условии

Военный эксперт Стефанович: ЕС продолжит делиться с Киевом данными разведки США

Страны-члены Европейского союза (ЕС), вероятно, продолжат негласно делиться с Украиной данными американской разведки, несмотря на соответствующий запрет со стороны США. Об этом заявил в разговоре с «Лентой.ру» научный сотрудник Центра международной безопасности ИМЭМО РАН, эксперт Российского совета по международным делам (РСМД) Дмитрий Стефанович.

По словам эксперта, хотя часть американских разведывательных данных и продолжит поступать на Украину от европейских союзников, несмотря на формальный запрет, — это будет лишь «крошечный ручеек», а не вся «разведывательная машина», работающая в интересах Украины еще в самом недавнем прошлом.

«Против нас работали спутники, самолеты, беспилотники, патрулирующие границы, радио-техническая разведка... Теперь от этих данных у Вооруженных сил Украины останутся лишь маленькие кусочки», — заверил Полетаев.

Ранее во вторник, 4 марта, Трамп распорядился приостановить всю военную помощь Киеву. По данным Reuters, поставки были прекращены в тот же день около 04:30 по московскому времени. Это произошло на фоне скандала, который разразился на переговорах в Белом доме с участием Зеленского 28 февраля.

Уже на следующий день, 5 марта Пентагон прекратил делиться с Украиной разведывательными данными, связанными с боевыми действиями против России.