Военный эксперт оценил резервы Украины

Полковник Матвийчук: Резервов Украины для активных боев хватит на 30-40 дней

Украина сможет вести активные боевые действия еще максимум 30-40 суток, считает военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук. Своей оценкой он поделился в беседе с «Лентой.ру».

Резервы Украины по личному составу сегодня оцениваются в пределах 150-200 тысяч человек без учета призыва 18-летних, сообщил эксперт. Однако из них на территории страны проживает не более 30-35 тысяч человек, остальные же находятся в бегах за ее пределами, отметил он.

Что касается техники и вооружения, то Украина сегодня ничего не производит, обратил внимание Матвийчук. Все, что у нее есть — это поставки Запада, подчеркнул военный эксперт.

«50 процентов поставок были из США, особенно в критических вооружениях, таких как ракеты, снаряды, противотанковые средства. Если это перестанет функционировать Украина буквально через 2-3 месяца станет перед проблемой возможности вести боевые действия, так как тех сил и средств, которые ей поставляет Европа, ей будет абсолютно недостаточно. Они не смогут проводить активные наступательные действия. Для них, скорее всего, будет предпочтительна оборона, и то, оборона будет жиденькая. По поводу авиационных боеприпасов и неба, здесь, собственно говоря, противовоздушная оборона будет полностью пробита, так как ракеты для Patriot закончатся», — поделился собеседник «Ленты.ру».

Ранее в Верховной Раде в целях создания резервов Вооруженных сил Украины (ВСУ) подготовили проект закона о постановке юношей на воинский учет с 14 лет.

До этого журналисты сообщили о решении США приостановить всю военную помощь Киеву. В американской администрации телеканалу Fox News рассказали, что поставки не возобновятся, пока Киев не продемонстрирует приверженность переговорам о мире. Вскоре представитель Белого дома подтвердил приостановку военной помощи Украине.