На Украине ради создания резервов ВСУ начнут ставить на воинский учет с 14 лет

Нардеп Саврасов: В Раде подготовили закон о постановке на воинский учет с 14 лет

В Верховной Раде в целях создания резервов Вооруженных сил Украины (ВСУ) подготовили проект закона о постановке юношей на воинский учет с 14 лет. Об этом сообщил народный депутат Максим Саврасов, передает РИА Новости.

«Мы планируем изменить процесс сбора данных о молодых украинских ребятах для того, чтобы на военный учет они могли стать уже с 14 лет», — заявил нардеп.

Он добавил, что по новому проекту учебные заведения начнут хранить медицинские данные о юношах и будут обязаны помогать с постановкой молодых людей на воинский учет.

Ранее генерал-лейтенант ВСУ в отставке Игорь Романенко призвал снизить возраст мобилизации. По его словам, призыв должен охватывать граждан в возрасте от 18 до 60 лет.