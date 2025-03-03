На Украине призвали снизить возраст мобилизации

Генерал-лейтенант ВСУ Романенко призвал снизить возраст мобилизации на Украине

На Украине необходимо ввести справедливую мобилизацию, которая будет охватывать мужчин в возрасте от 18 до 60 лет. Снизить возраст конскрипции призвал генерал-лейтенант Вооруженных сил Украины (ВСУ) в отставке Игорь Романенко, передает РИА Новости.

«Должна быть введена справедливая мобилизация. Призыв должен охватывать граждан в возрасте от 18 до 60 лет. Также необходим переход экономики на военный лад и усиление ответственности граждан за защиту государства», — заявил военный.

Он также призвал ввести в стране жесткую борьбу с коррупцией в военкоматах.

Ранее пленный украинский боец Николай Злепко раскрыл стоимость отсрочки от службы в ВСУ. По его словам, сотрудники территориального центра комплектования просили у него за такую услугу 10 тысяч долларов.