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15:53, 3 марта 2025Бывший СССР

На Украине призвали снизить возраст мобилизации

Генерал-лейтенант ВСУ Романенко призвал снизить возраст мобилизации на Украине
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

На Украине необходимо ввести справедливую мобилизацию, которая будет охватывать мужчин в возрасте от 18 до 60 лет. Снизить возраст конскрипции призвал генерал-лейтенант Вооруженных сил Украины (ВСУ) в отставке Игорь Романенко, передает РИА Новости.

«Должна быть введена справедливая мобилизация. Призыв должен охватывать граждан в возрасте от 18 до 60 лет. Также необходим переход экономики на военный лад и усиление ответственности граждан за защиту государства», — заявил военный.

Он также призвал ввести в стране жесткую борьбу с коррупцией в военкоматах.

Ранее пленный украинский боец Николай Злепко раскрыл стоимость отсрочки от службы в ВСУ. По его словам, сотрудники территориального центра комплектования просили у него за такую услугу 10 тысяч долларов.

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