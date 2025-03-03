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08:35, 3 марта 2025Бывший СССР

Пленный ВСУ рассказал об отправке на фронт глухих и пожилых людей

Пленный Кузнецов: ВСУ бросают на передовую ремонтников техники, глухих и пожилых
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Руководство украинских войск отправляет на передний край обороны глухих и пожилых людей. Об этом рассказал пленный военный Вооруженных сил Украины (ВСУ) Сергей Кузнецов на видео от Минобороны РФ, передает ТАСС.

По его словам, ремонтников техники тоже бросают на передовую. Помимо этого, туда отправляют людей и 52-54 лет, а также глухих. Пленный сообщил, что из «старых дедов» не могут получиться военные. Он также рассказал, что его подразделение расположили в дорожном отделе, чтобы использовать дорожников как «живой щит».

Ранее пленный военный ВСУ Ярослав Ермолюк рассказал, как его командование приказало держать оборону расчету гранатомета даже после того, как их оружие было уничтожено. Он также указал на мобилизацию всех подряд и дезертирство из-за царящих беспорядков.

До этого украинский пленный Николай Злепко раскрыл стоимость отсрочки от службы в ВСУ. По его словам, сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата на Украине) просили у него за такую услугу 10 тысяч долларов.

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