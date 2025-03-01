Украинскому пленному Злепко предлагали купить отсрочку от службы за $10 тыс.

Пленный Николай Злепко раскрыл стоимость отсрочки от службы в Вооруженных силах Украины (ВСУ). По словам бойца, сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата) просили у него за такую услугу 10 тысяч долларов. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

Мужчина сообщил, что он родом из Донецкой области. Злепко обманом отвезли в военкомат, где потребовали крупную сумму, которой у него с собой не оказалось. «У нас же ТЦК забирают средний и низший классы, высокий класс я не встречал», — объяснил он.

По словам украинского военного, в плен он попал после обстрела.

Ранее сообщалось, что в Тернопольской области сотрудники ТЦК получали до 150 тысяч долларов в месяц за освобождение призывников от службы в рядах украинской армии.