Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
10:39, 1 марта 2025Бывший СССР

Украинский пленный раскрыл стоимость отсрочки от службы в ВСУ

Украинскому пленному Злепко предлагали купить отсрочку от службы за $10 тыс.
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Пленный Николай Злепко раскрыл стоимость отсрочки от службы в Вооруженных силах Украины (ВСУ). По словам бойца, сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата) просили у него за такую услугу 10 тысяч долларов. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

Мужчина сообщил, что он родом из Донецкой области. Злепко обманом отвезли в военкомат, где потребовали крупную сумму, которой у него с собой не оказалось. «У нас же ТЦК забирают средний и низший классы, высокий класс я не встречал», — объяснил он.

По словам украинского военного, в плен он попал после обстрела.

Ранее сообщалось, что в Тернопольской области сотрудники ТЦК получали до 150 тысяч долларов в месяц за освобождение призывников от службы в рядах украинской армии.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Трамп потерял интерес к ресурсной сделке с Украиной. Что стало причиной перемены настроения президента США?

      В США поспорили о значении сказанного Зеленским нецензурного слова в адрес Вэнса

      Стало известно о подарке Зеленского Трампу

      В России рассказали об опережении развития стран G7

      Обед Зеленского отдали сотрудникам Белого дома

      Украинцы начали собирать на «ядерку» после беседы Трампа и Зеленского

      Украинский пленный раскрыл стоимость отсрочки от службы в ВСУ

      UFC привлекут к подготовке агентов ФБР

      В Госдуме призвали украинские элиты к свержению Зеленского

      ФБР вернуло Трампу изъятые в 2022 году засекреченные документы

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше