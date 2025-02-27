Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
01:24, 27 февраля 2025Бывший СССР

Сумму взятки сотрудникам ТЦК за освобождение от службы в ВСУ раскрыли

Сотрудники ТЦК получали $150 тыс. в месяц за освобождения от службы в ВСУ
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Luisa Gonzalez / Reuters

В Тернопольской области сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, украинский аналог военкоматов) получали до 150 тысяч долларов в месяц за освобождение призывников от службы в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщила пресс-служба регионального управления полиции на своей странице в социальной сети Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«Чиновники создавали искусственные препятствия в получении документов для лиц, которые имели законное право на отсрочку, мобилизовали их, а впоследствии за определенную сумму освобождали от военной службы», — сообщили в полиции.

Отмечается, что участниками преступной группировки стали исполняющий обязанности одного из районных ТЦК, трое его непосредственных подчиненных и один сотрудник мобилизационного отдела городского совета. За свои «услуги» они просили от 1 до 15 тысяч долларов. Предварительно, от их деятельности пострадали 150 человек.

Информация о взятках за отсрочку поступила в полицию еще в начале 2024 года. Фигурантам дела грозит до 10 лет лишения свободы.

Ранее в Одессе экстрасенсы начали предлагать услуги по «заговору от ТЦК» и уходу от призыва на военную службу. В объявлении экстрасенсы обещают снять порчу, сглаз, а также «заговор от военкомата», чьи сотрудники перестанут видеть человека после оказания данной услуги. Гадалки также обещают предсказать ранение или прилет.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В США узнали о планах Трампа «вбить клин» между Россией и КНР в Арктике

      В ДНР сообщили о перехвате радиопереговоров командования ВСУ

      Учительница назвала похудение на 68 килограммов причиной изнасилования 10 школьников

      Обычный грипп стал роковым для отца двоих детей

      Путин заявил о намерении России дальше развивать силы спецопераций

      Одолевший солдата ВСУ в рукопашном бою якутский воин встретился со Стивеном Сигалом

      В Британии назвали способ Украины противостоять Трампу

      В Турции высказались о сроках окончания конфликта на Украине

      Возможности властей Канады лишить Маска гражданства оценили

      Украинцы перечислили главные ошибки власти

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше