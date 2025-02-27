Сумму взятки сотрудникам ТЦК за освобождение от службы в ВСУ раскрыли

Сотрудники ТЦК получали $150 тыс. в месяц за освобождения от службы в ВСУ

В Тернопольской области сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, украинский аналог военкоматов) получали до 150 тысяч долларов в месяц за освобождение призывников от службы в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщила пресс-служба регионального управления полиции на своей странице в социальной сети Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«Чиновники создавали искусственные препятствия в получении документов для лиц, которые имели законное право на отсрочку, мобилизовали их, а впоследствии за определенную сумму освобождали от военной службы», — сообщили в полиции.

Отмечается, что участниками преступной группировки стали исполняющий обязанности одного из районных ТЦК, трое его непосредственных подчиненных и один сотрудник мобилизационного отдела городского совета. За свои «услуги» они просили от 1 до 15 тысяч долларов. Предварительно, от их деятельности пострадали 150 человек.

Информация о взятках за отсрочку поступила в полицию еще в начале 2024 года. Фигурантам дела грозит до 10 лет лишения свободы.

Ранее в Одессе экстрасенсы начали предлагать услуги по «заговору от ТЦК» и уходу от призыва на военную службу. В объявлении экстрасенсы обещают снять порчу, сглаз, а также «заговор от военкомата», чьи сотрудники перестанут видеть человека после оказания данной услуги. Гадалки также обещают предсказать ранение или прилет.