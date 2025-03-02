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15:26, 2 марта 2025Бывший СССР

Пленный рассказал о приказе командования ВСУ держать оборону без оружия

ТАСС: Командование ВСУ приказало расчету гранатомета держать оборону без оружия
Антон Похиляк
Антон Похиляк (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Пленный украинский военный Ярослав Ермолюк рассказал, как его командование приказало держать оборону расчету гранатомета Mk 19 даже после того, как их оружие было уничтожено. Его слова приводит ТАСС.

Ермолюк отметил, что это происходило в поселке Двуречная Харьковской области.

По словам пленного, он за более чем два года службы пришел к выводу, что руководству ВСУ нет дела до своих подчиненных. Он также указал на мобилизацию в армию всех подряд и дезертирство из-за царящих беспорядков. Поэтому его группа приняла решение сдаться в плен, не оказывая сопротивления, приводятся его слова с допроса.

Ранее пленный Николай Злепко раскрыл стоимость отсрочки от службы в Вооруженных силах Украины. По словам бойца, сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК; аналог военкомата) просили у него за такую услугу 10 тысяч долларов.

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