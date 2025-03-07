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05:03, 7 марта 2025Из жизни

Крокодил разорвал женщину на части

В Индонезии нашли останки женщины, пропавшей после нападения крокодила
Олег Парамонов
Олег Парамонов

Фото: Günter Lenz / imagebroker.com / Globallookpress.com

В индонезийском городе Панкалпинанг, провинция Банка-Белитунг, нашли останки 45-летней женщины, пропавшей после нападения крокодила. Об этом сообщает индонезийский сайт Voi.id.

Останки заметил рыбак, пресекавший реку на лодки. Он увидел на берегу части человеческого тела. Еще несколько фрагментов плавали в воде неподалеку. Рядом с ними находился крокодил.

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Спасатели, к которым обратился рыбак, собрали останки и отправили их на судмедэкспертизу. Мотоцикл пропавшей женщины нашли на краю моста недалеко от места происшествия.

Ранее сообщалось, что крокодилы-людоеды перестали нападать на людей, живущих в деревне Мндобандоба в Эсватини. «Такое впечатление, что они предпочитают есть ослов, а не нас», — прокомментировал один из селян.

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