Крокодил разорвал женщину на части

В Индонезии нашли останки женщины, пропавшей после нападения крокодила

В индонезийском городе Панкалпинанг, провинция Банка-Белитунг, нашли останки 45-летней женщины, пропавшей после нападения крокодила. Об этом сообщает индонезийский сайт Voi.id.

Останки заметил рыбак, пресекавший реку на лодки. Он увидел на берегу части человеческого тела. Еще несколько фрагментов плавали в воде неподалеку. Рядом с ними находился крокодил.

Спасатели, к которым обратился рыбак, собрали останки и отправили их на судмедэкспертизу. Мотоцикл пропавшей женщины нашли на краю моста недалеко от места происшествия.

Ранее сообщалось, что крокодилы-людоеды перестали нападать на людей, живущих в деревне Мндобандоба в Эсватини. «Такое впечатление, что они предпочитают есть ослов, а не нас», — прокомментировал один из селян.