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15:36, 23 января 2025Из жизни

Ослы спасли деревню от крокодилов-людоедов

В Эсватини ослы спасли жителей деревни от нашествия крокодилов-людоедов
Олег Парамонов
Олег Парамонов

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Крокодилы-людоеды перестали нападать на жителей деревни Мндобандоба в Эсватини. Об этом сообщает издание Times of Eswatini.

Из-за наводнения окрестные села страдают из-за нашествия крокодилов. Пострадали несколько человек, в том числе маленькая девочка. В Мндобандобе крокодилов тоже видят все чаще, однако люди их по какой-то причине не интересуют.

Селяне считают, что их спасли ослы, которых они держат. «Мы видели множество крокодилов возле затопленного моста, но они, похоже, избегают людей, — рассказал изданию один из жителей Мндобандобы. — Такое впечатление, что они предпочитают есть ослов, а не нас. А если ослов нет, то собак, коз, на худой конец кур».

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Единственный трагический инцидент случился более месяца назад, когда известный в Мндобандобе рыболов поскользнулся и свалился в реку. На него тут же набросились больше 30 крокодилов. Хотя рядом были люди, никто даже не пытался его спасти.

Ранее сообщалось, что в Малайзии крокодил утащил под воду и растерзал рабочего, который рыбачил у реки. 49-летний Салим из населенного пункта Лутгон пропал в четверг, 19 декабря.

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