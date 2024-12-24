Крокодил растерзал рыбачившего мужчину

В Малайзии крокодил утащил под воду и растерзал рабочего, который рыбачил у реки в губернаторстве Саравак. Об этом сообщает New Straits Times.
49-летний Салим из населенного пункта Лутгон пропал в четверг, 19 декабря. Как выяснили спасатели, хищник атаковал мужчину и утащил его в воду, когда тот ловил рыбу у моста.
В ходе поисково-спасательной операции обнаружить мужчину не удалось. Только в воскресенье, 22 декабря, сотрудники пожарного управления Лутгона нашли останки в воде в шести километрах от места нападения. Вскоре выяснилось, что они принадлежали Салиму.
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