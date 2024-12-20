Два крокодила растерзали и съели молодого человека в знаменитом национальном парке

В Зимбабве два крокодила съели 23-летнего мужчину в национальном парке Гонарежу

В Зимбабве крокодилы растерзали и съели 23-летнего мужчину в провинции Масвинго. Об этом сообщает издание Pindula.

Нападение произошло в знаменитом национальном парке Гонарежу на юго-востоке страны. Представитель Управления охраны парков и дикой природы страны Тинаше Фараво подтвердил происшествие.

«К сожалению, крокодилы расправились с 23-летним молодым человеком в ущелье Чило в Гонарежу. Два крокодила были уничтожены. Из их желудков извлекли части тела», — сказал чиновник.

Как отмечает издание, в Зимбабве хищные рептилии часто нападают на рыбаков во время засушливых сезонов. В это время крокодилы встречаются у берегов водоемов значительно чаще.

Ранее сообщалось, что в Кении крупный крокодил набросился на 13-летнего мальчика возле города Исиоло. Рептилия утащила шестиклассника по имени Хасан под воду.

