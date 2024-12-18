Крокодил расправился с 13-летним подростком

В Кении крокодил напал на 13-летнего школьника, который пас коз

В Кении крокодил расправился с 13-летним школьником. Об этом пишет Capital FM.

Трагедия произошла 15 декабря. Крупная рептилия напала на ученика шестого класса по имени Хасан, который пас коз у реки Эвасо-Нгиро возле города Исиоло. 11-летний двоюродный брат, который был с мальчиком, видел, как крокодил утащил его в реку.

Вскоре после происшествия местные жители начали поисковую операцию. Они нашли двух взрослых крокодилов на том участке реки, где произошло нападение, и поймали их. В брюхе одной из рептилий оказались человеческие останки, в том числе голова. Предположительно части тела принадлежат Хасану.

Сотрудники полиции и службы охраны дикой природы Кении посетили место происшествия и осмотрели его. Обнаруженные останки были доставлены в окружную больницу для экспертизы.

Ранее сообщалось, что крокодил расправился с жителем Малайзии, переходившим мост. Мужчину нашли без признаков жизни через час после нападения.