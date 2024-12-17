Крокодил утащил в воду переходившего мост мужчину

В Малайзии крокодил напал на мужчину, переходившего мост, и утащил его в реку

Крокодил расправился с жителем Малайзии, переходившим мост. Об этом пишет Malay Mail.

Трагедия произошла 15 декабря в сельской местности недалеко от города Сандакан. Пострадал 28-летний мужчина, который направлялся в гости к брату. Он переходил реку по деревянному мосту около восьми часов вечера, когда на него напал крокодил. Мужчина успел позвать на помощь, после чего хищник утащил его под воду.

Родственники услышали крики и поспешили к реке. Им удалось обнаружить останки примерно через час неподалеку от моста, где произошло нападение. На теле остались следы от зубов крокодила.

Ранее сообщалось, что мужчина из деревни в Индии сумел отбиться от напавшего на него крокодила. Он давил на глаза рептилии, пока она его не отпустила.