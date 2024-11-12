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05:02, 12 ноября 2024Из жизни

Мужчина выжил после нападения крокодила

В Индии мужчина отбился от тащившего его ко дну крокодила
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Hans-Jürgen Röttger / Unsplash

Мужчина из деревни в Индии сумел отбиться от напавшего на него крокодила. Об этом пишет New Indian Express.

Дипу Ахати, 30-летний житель деревни Луниматия, штат Одиша, отправился искупаться к реке Гобари в четверг, 7 ноября. Ахати спустился по ступеням к воде и мылся, когда у нему подплыл почти двухметровый крокодил и схватил за ноги. Мужчина не растерялся и, нащупав морду тащившей его ко дну рептилии, стал давить ей на глаза. Крокодил ослабил хватку и Ахати удалось спастись. Его доставили в больницу с серьезными ранами, однако он выжил.

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Нападения крокодилов в деревнях вокруг национального парка Бхитарканика и его окрестностей участились в последние несколько лет. За 30 месяцев обитающие в устье реки Гобари хищники съели 26 человек.

Ранее в Австралии спортсмен Мерв Хьюз спас своего бывшего соперника Яна Ботэма от крокодилов. Ботэм споткнулся о веревку на борту и упал в реку, кишащую крокодилами, Хьюз тут же бросился на помощь и вытащил его на берег до того, как крокодилы успели на них наброситься.

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